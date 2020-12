GF Vip, Rosalinda Cannavò svela a Dayane Mello: “sei una cosa preziosa” (Di sabato 19 dicembre 2020) L’attrice ammette del rapporto di complicità che c’è con la modella Alfonso Signorini ha invitato Rosalinda Cannavò nella Mystery Room. Qui le ha chiesto: “Tra di voi è un bel rapporto di complicità al femminile, ma chi è per te Dayane?”. E Rosalinda ha risposto: “Sicuramente c’è un affetto un po’ morboso verso un’amica, ed è una cosa nuova per me, che non so gestire. Sicuramente mi sono sentita trascurata perché lei ha passato molto più tempo con i nuovi entrati”, l’attrice è visibilmente imbarazzata e commossa. Leggi anche–> Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: amicizia al capolinea? Quindi il conduttore le ha chiesto: “Hai pensato come continuerai questa amicizia quando il Grande Fratello finirà?” E lei ha ammesso: “Non ci ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 dicembre 2020) L’attrice ammette del rapporto di complicità che c’è con la modella Alfonso Signorini ha invitatonella Mystery Room. Qui le ha chiesto: “Tra di voi è un bel rapporto di complicità al femminile, ma chi è per te?”. Eha risposto: “Sicuramente c’è un affetto un po’ morboso verso un’amica, ed è unanuova per me, che non so gestire. Sicuramente mi sono sentita trascurata perché lei ha passato molto più tempo con i nuovi entrati”, l’attrice è visibilmente imbarazzata e commossa. Leggi anche–>contro: amicizia al capolinea? Quindi il conduttore le ha chiesto: “Hai pensato come continuerai questa amicizia quando il Grande Fratello finirà?” E lei ha ammesso: “Non ci ...

