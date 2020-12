Filippo Nardi e la pratica di ‘tea bag’: squalifica in vista? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nei giorni scorsi la protesta contro le frasi imbarazzanti e sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta avevano sollevato la protesta del pubblico, che sul web chiedeva la squalifica di Filippo Nardi. Adesso scende in campo anche e soprattutto sua figlia, Guenda Goria, che ha chiesto un confronto con il concorrente del Grande Fratello Vip, preoccupata di come possa reagire la mamma, scoprendo le frasi e questa pratica sessuale a sfondo erotico che Filippo Nardi avrebbe detto al GF Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ? ?????? ????? ? (@guendagoria) “Mi sarei aspettata una presa di posizione dai nostri altri compagni di viaggio – dice Guenda Goria in un’intervista in diretta su Chi Magazine– che hanno condiviso tre mesi insieme ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nei giorni scorsi la protesta contro le frasi imbarazzanti e sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta avevano sollevato la protesta del pubblico, che sul web chiedeva ladi. Adesso scende in campo anche e soprattutto sua figlia, Guenda Goria, che ha chiesto un confronto con il concorrente del Grande Fratello Vip, preoccupata di come possa reagire la mamma, scoprendo le frasi e questasessuale a sfondo erotico cheavrebbe detto al GF Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ? ?????? ????? ? (@guendagoria) “Mi sarei aspettata una presa di posizione dai nostri altri compagni di viaggio – dice Guenda Goria in un’interin diretta su Chi Magazine– che hanno condiviso tre mesi insieme ...

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Gio_Ferrante3 : RT @MartinaParise5: 'Filippo nardi ora: mi immagino Rosalinda nel forno con le patate e rosmarino mentre morsica una mela.' BASTA MI SONO… - z_anzoo : RT @impasticcata: comunque l’italia è quel paese dove denis dosio per un dioporc0 neanche detto bene viene trattato peggio di francesco opp… - colinred_ : RT @peularis: Rosalinda piegata dalle risate ricordando tutte le frasi oscene di Filippo Nardi dette ieri sera però Francesco Oppini era il… -