Epic Games Store | ecco il secondo gioco gratis di Natale

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Quest’anno l’ha rinnovato l’evento diche ci dona giochiper 15 giorni. Quello di oggi è Oddworld: New ‘n’ Tasty L’ci porta 15 giochi, uno diverso eogni giorno. L’iniziativa diè iniziata il 17 Dicembre e oggi ci ha portato un altro titolo di grande valore. Possiamo infatti aggiungere nella nostra libreria un gestionale decisamente noto: Oddworld: New ‘n’ Tasty. Vediamolo nel dettaglio. Oddworld: New ‘n’ Tastysull’perOggi il negozio ci porta Oddworld: New ‘n’ Tasty, titolo sviluppato da Just Add Water e Oddworld ...