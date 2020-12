Dosi di droga nascoste nella cuccia del cane, sequestro record per Ischia: 50enne arrestato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – sequestro record di droga ad Ischia dove i carabinieri del Nucleo Operativo, coordinati dal capitano Angelo Mitrione, hanno arrestato un 50enne incensurato di Barano che nascondeva in giardino 1 chilogrammo di hashish (suddiviso in 10 panetti con il marchio King), un bilancino di precisione e 750 grammi di cocaina. Quello di oggi è il maggior quantitativo di cocaina sequestrato sull’isola negli ultimi dieci anni. Le Dosi già confezionate e pronte allo smercio – oltre 60 – erano nascoste in un barattolo, occultato all’interno della cuccia del cane mentre il resto della droga, quella ancora da tagliare e confezionare, era occultata in un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –diaddove i carabinieri del Nucleo Operativo, coordinati dal capitano Angelo Mitrione, hannounincensurato di Barano che nascondeva in giardino 1 chilogrammo di hashish (suddiviso in 10 panetti con il marchio King), un bilancino di precisione e 750 grammi di cocaina. Quello di oggi è il maggior quantitativo di cocaina sequestrato sull’isola negli ultimi dieci anni. Legià confezionate e pronte allo smercio – oltre 60 – eranoin un barattolo, occultato all’interno delladelmentre il resto della, quella ancora da tagliare e confezionare, era occultata in un ...

puntomagazine : Sequestrati anche 1600 euro in contanti – tutti in banconote di piccolo taglio – considerati proventi del reato… - reteversilia : Arrestato spacciatore: aveva droga per 750 dosi - l_deldiavolo : Il potere non sazia anzi è come una droga e richiede sempre dosi maggiori. Non c'è altro mezzo per andare al potere… - ilGiunco : Cerca di scappare dalla finanza: arrestato un ragazzino. Aveva in casa 750 dosi di droga purissima… -