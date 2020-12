Conte mette in campo 645 milioni per i ristori (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premier: «A gennaio con un altro decreto compenseremo le perdite anche di altri operatori che non riusciamo a risarcire ora» Leggi su lastampa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premier: «A gennaio con un altro decreto compenseremo le perdite anche di altri operatori che non riusciamo a risarcire ora»

LaStampa : Conte mette in campo 645 milioni per i ristori - ilriformista : #Renzi mette #Conte alle strette: “La palla è nelle mani del premier, senza risposte il governo va a casa”… - NicolaPorro : Da #DiMaio a #Conte alla #Raggi: a qualcuno il regimetto ha dato alla testa. @DelpapaMax mette in fila tutte le usc… - Straccia2 : RT @LaStampa: Conte mette in campo 645 milioni per i ristori - LaStampa : Il premier: «A gennaio con un altro decreto compenseremo le perdite anche di altri operatori che non riusciamo a ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte mette Conte mette in campo 645 milioni per i ristori La Stampa Conte chiude il Natale, tutta Italia 10 giorni rossa

Arriva il decreto di Natale: l’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi d ...

Conte in diretta presenta il decreto Natale: «Stretta necessaria. Ristori per 645 milioni»

Giuseppe Conte terrà in serata si terrà a Palazzo Chigi una conferenza ... essere condivisa sulla pagina Facebook ufficiale del presidente del consiglio. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...

Arriva il decreto di Natale: l’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi d ...Giuseppe Conte terrà in serata si terrà a Palazzo Chigi una conferenza ... essere condivisa sulla pagina Facebook ufficiale del presidente del consiglio. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...