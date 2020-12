Cittadella, 4 positivi al Covid. Il comunicato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Cittadella comunica che nei tamponi effettuati tra ieri e mercoledì, sono stati riscontrati altri casi di positività nel gruppo squadra: 4 giocatori e 2 componenti dello staff. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo. Il resto del gruppo squadra si è sottoposto ai test previsti dal protocollo prima della partenza, gli esami hanno dato ESITO NEGATIVO. \ Questa mattina la partenza per il ritiro di Reggio Calabria. Altri casi di positività nel gruppo squadra, 20 i convocati. La news https://t.co/YFUq6XAdv8#RegCit #SerieBKT #ForzaCitta pic.twitter.com/o2zSYAieYl — A.S. Cittadella 1973 (@asCittadella73) December 18, 2020 Foto: Twitter Cittadella L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilcomunica che nei tamponi effettuati tra ieri e mercoledì, sono stati riscontrati altri casi dità nel gruppo squadra: 4 giocatori e 2 componenti dello staff. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo. Il resto del gruppo squadra si è sottoposto ai test previsti dal protocollo prima della partenza, gli esami hanno dato ESITO NEGATIVO. \ Questa mattina la partenza per il ritiro di Reggio Calabria. Altri casi dità nel gruppo squadra, 20 i convocati. La news https://t.co/YFUq6XAdv8#RegCit #SerieBKT #ForzaCitta pic.twitter.com/o2zSYAieYl — A.S.1973 (@as73) December 18, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella positivi Calcio, nel Cittadella 4 giocatori e due membri dello staff positivi al Covid Il Mattino di Padova Cittadella, riscontrate altre 6 positività al Covid-19

Tra i veneti, già precedentemente colpiti dal coronavirus, positivi Maniero e Ghiringelli, oltre ad altri quattro giocatori e due componenti dello staff. Brutte notizie in casa Cittadella in vista del ...

i padroni di casa vogliono ritrovare il successo dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Cittadella che ha interrotto una striscia positiva di 6 risultati utili consecutivi mentre i bianconeri ...

