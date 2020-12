Auto sfonda il guard rail e finisce giù in un dirupo: illeso il conducente (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn)- Un’Automobilista ha perso il controllo della sua Autovettura sulla strada statale 112 che collega Sant’Agata de’ Goti a Frasso Telesino. Per cause in corso d’accertamento in una curva, l’Auto ha sfondato il guard rail delimitante la careggiata ed è volata sul terreno sottostante a circa 3 metri. Fortunatamente, nonostante l’impatto, l’uomo alla guida, non ha subito traumi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea e quelli di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn)- Un’mobilista ha perso il controllo della suavettura sulla strada statale 112 che collega Sant’Agata de’ Goti a Frasso Telesino. Per cause in corso d’accertamento in una curva, l’hato ildelimitante la careggiata ed è volata sul terreno sottostante a circa 3 metri. Fortunatamente, nonostante l’impatto, l’uomo alla guida, non ha subito traumi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea e quelli di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Moglia: il contatto con un furgone ha spinto l'auto sulle protezioni della ciclabile e l'ha fatta volare a sfondare la recinzione di una casa MOGLIA. Un uomo è morto a causa di un'incidente ...

Pachino, sfondano il pronto soccorso per un raid punitivo: tre arresti

Ubriachi hanno inseguito le vittime al pronto soccorso entrando con l’auto nei locali de Pte e causando grossi danni. Ne è nata una colluttazione con carabinieri e polizia di turno in ospedale.

