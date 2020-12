Anche Zingaretti dice basta: "Regole per Natale o Lazio fa da solo" (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’incertezza sul Natale deve terminare, se non deciderà il Governo, lo faranno le Regioni. O comunque, come già accaduto con il Veneto, lo farà il Lazio, spiega il governatore Nicola Zingaretti. “Credo sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale. Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia il provvedimento. Se non ci sarà un provvedimento del Governo il Lazio nelle prossime ore prenderà un provvedimento regionale che riguarderà tutto il periodo delle Feste natalizie, ma confido che oggi questo capitolo si chiuda con l’approvazione di un provvedimento nazionale”. Per il segretario Pd ”è evidente che da noi nel Lazio la zona gialla ha funzionato, ci siamo rimasti sempre, questo è positivo. Ma durante il periodo delle Feste, in cui aumenta la frequentazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’incertezza suldeve terminare, se non deciderà il Governo, lo faranno le Regioni. O comunque, come già accaduto con il Veneto, lo farà il, spiega il governatore Nicola. “Credo sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il. Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia il provvedimento. Se non ci sarà un provvedimento del Governo ilnelle prossime ore prenderà un provvedimento regionale che riguarderà tutto il periodo delle Feste natalizie, ma confido che oggi questo capitolo si chiuda con l’approvazione di un provvedimento nazionale”. Per il segretario Pd ”è evidente che da noi nella zona gialla ha funzionato, ci siamo rimasti sempre, questo è positivo. Ma durante il periodo delle Feste, in cui aumenta la frequentazione ...

