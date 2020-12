Affitta camere a studenti ma è una truffa | denunciato 25enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ancora unaonline. E proprio per questa tipologia di reato, i Carabinieri della Stazione di Montella, prendendo spunto dalla denuncia presentata da una signora del posto, hanno deferito in stato di libertà undi Rimini. Nel corso delle indagini sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del giovane che, senza esserne né il proprietario né delegato, aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di una camera a prezzo molto conveniente, in pieno centro di Bologna. L’inserzione è finita sotto gli occhi della vittima, madre di un ragazzo che cercava quel tipo di soluzione abitativa per gli studi universitari. La donna, convinta che si trattasse di un buon affare, non esitava a versare la caparra pattuita mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ...