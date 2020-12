Un lama e un toro a passeggio per Roma | video

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Une unavvistati a, in piazza Meucci. Un uomo si spaventa e l'allevatore corre subito incontro agli animali per portarli a bordo della strada.ogni giorno regala sempre più immagini divertenti. Tantissimi i commenti degli utenti sotto ilche sta facendo il giro del web: "Live dallo zoo di". Guarda tutti iBagno Nudo NoneMonopattinoTangenziale NoneMovidaScalea None

CorriereCitta : Roma: un lama e un toro a passeggio per le strade della Capitale (VIDEO) -

Roma ormai è in mano agli animali, e no, non è una metafora. Dopo l'aperitivo con i cinghiali, si passa ai tori e ai lama che scorrazzano serenamente per la capitale. Come si può vedere nel video, a P ...