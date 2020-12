“Succederà il 31 dicembre”. GF Vip, sarà una chiusura d’anno col botto e c’è già chi trema (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si avvicinano le festività natalizie e anche il ‘Grande Fratello Vip’ è pronto a passarle tutti insieme e in compagnia anche di milioni di telespettatori. In particolare, la grossissima novità di quest’anno è il fatto che il 31 dicembre Alfonso Signorini sarà in diretta con una puntata a dir poco speciale e storica. E in queste ore stanno già circolando notizie bomba su Capodanno e su coloro che saranno presenti nell’ultimo giorno del 2020. Si preannunciano ospiti di gran calibro. Si tratterà dunque di un vero e proprio veglione di Capodanno, contraddistinto da tantissima musica, divertimento e ospiti eccezionali. Nella Casa non sono a conoscenza dei nomi dei vip da ospitare, anche perché Mediaset non ha diramato ancora comunicati ufficiali in merito. Ma sono spuntate le prime voci bomba che, se confermate, permetteranno davvero di avere un cast ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si avvicinano le festività natalizie e anche il ‘Grande Fratello Vip’ è pronto a passarle tutti insieme e in compagnia anche di milioni di telespettatori. In particolare, la grossissima novità di quest’anno è il fatto che il 31Alfonso Signoriniin diretta con una puntata a dir poco speciale e storica. E in queste ore stanno già circolando notizie bomba su Capodanno e su coloro che saranno presenti nell’ultimo giorno del 2020. Si preannunciano ospiti di gran calibro. Si tratterà dunque di un vero e proprio veglione di Capodanno, contraddistinto da tantissima musica, divertimento e ospiti eccezionali. Nella Casa non sono a conoscenza dei nomi dei vip da ospitare, anche perché Mediaset non ha diramato ancora comunicati ufficiali in merito. Ma sono spuntate le prime voci bomba che, se confermate, permetteranno davvero di avere un cast ...

