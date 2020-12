Spagna, il Congresso approva la legge per l’eutanasia. Convertirà il “diritto a morire” in una “prestazione” del sistema sanitario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con una storica votazione, il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato oggi con larga maggioranza la prima legge che regolerà l’esercizio al diritto all’eutanasia. Con 198 voti a favore, 138 contrari e due astensioni, la norma ha passato la prima tappa dell’iter parlamentare per entrare in vigore. Solo la destra – Partido Popular, Vox e Unión del Pueblo Navarro – si è opposta. Ora la legge passerà al Senato per essere approvata. Se ciò dovesse accadere, in Spagna l’eutanasia potrebbe diventare legale già dalla prossima primavera, rendendo il Paese il sesto al mondo e il quarto in Europa (insieme a Olanda, Belgio, Lussemburgo, Canada e Nuova Zelanda). La proposta di legge per regolare l’eutanasia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con una storica votazione, ildei deputati spagnolo hato oggi con larga maggioranza la primache regolerà l’esercizio alal. Con 198 voti a favore, 138 contrari e due astensioni, la norma ha passato la prima tappa dell’iter parlamentare per entrare in vigore. Solo la destra – Partido Popular, Vox e Unión del Pueblo Navarro – si è opposta. Ora lapasserà al Senato per essereta. Se ciò dovesse accadere, inpotrebbe diventare legale già dalla prossima primavera, rendendo il Paese il sesto al mondo e il quarto in Europa (insieme a Olanda, Belgio, Lussemburgo, Canada e Nuova Zelanda). La proposta diper regolare...

