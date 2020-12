Scivola sui binari mentre tenta di attraversarli col treno in arrivo Ecco come va a finire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ci troviamo a Formia, in provincia di Latina. Un uomodi attraversare ipochi secondi prima dell’del, ma inciampa e fatica a rialzarsi. Tra le persone presenti sulla banchina, non interviene nessuno. Due poliziotti, tuttavia, si accorgono di quanto sta accadendo e si buttano sull’uomo in difficoltà, portandolo definitivamente in salvo. Alla fine, verrà sanzionato per l’attraversamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LiberoPetrucci : RT @pazzoperrep: Feticismi Fundadoreñi. Oggi dopo un sacco di tempo il Fundadór torna a scrivere di politica pura. Da leggere. Alla fine… - pazzoperrep : Feticismi Fundadoreñi. Oggi dopo un sacco di tempo il Fundadór torna a scrivere di politica pura. Da leggere. All… - pvsassone : RT @TataFossati: @MPSkino @matteorenzi Confesso che questa diatriba scivola sui binari della mia (e, credo, di gran parte degli italiani) i… - TataFossati : @MPSkino @matteorenzi Confesso che questa diatriba scivola sui binari della mia (e, credo, di gran parte degli ital… - PaolaDiCaro : @AcmilanW @_Cotu Io non voglio mettere a tacere nessuno, anzi mi dispiace se una persona autorevole scivola sui soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola sui

Il Messaggero

Legge di bilancio, emendamento riformulato: per le imprese sopra i mille dipendenti vincolo di una assunzione ogni tre uscite e 12 mesi in più di Naspi. Stallo alla Camera sulla manovra, tempi più lun ...No, Fedez. Stavolta, no. La spettacolarizzazione della beneficenza è un po’ troppo. Anche per chi finora non ne ha sbagliata una e rappresenta, in formato coppia, i Ferragnez, ...