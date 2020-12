Sanremo, Red Ronnie svela tutti i concorrenti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il giornalista e critico musicale ha svelato i nomi dei partecipanti Questa sera, su Rai Uno, in occasione della serata dedicata a Sanremo Giovani, Amadeus svelerà i nomi dei 26 concorrenti ufficiali del Festival 2020. Qualcuno però l’ha preceduto. Red Ronnie, giornalista e critico musicale ha diffuso i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi… Pubblicato da Red Ronnie su Mercoledì 16 dicembre 2020 Una lista che stasera troverà conferma o meno. Ronnie si sbilancia pure sul nome di chi potrebbe vincere, ovvero Achille Lauro. Intanto la prima polemica per le esclusioni dei big c’è già stata: Morgan, come ha fatto sapere, non ci sarà ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il giornalista e critico musicale hato i nomi dei partecipanti Questa sera, su Rai Uno, in occasione della serata dedicata aGiovani, Amadeus svelerà i nomi dei 26ufficiali del Festival 2020. Qualcuno però l’ha preceduto. Red, giornalista e critico musicale ha diffuso i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Anche se evito sempre le domande sul Festival di, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi… Pubblicato da Redsu Mercoledì 16 dicembre 2020 Una lista che stasera troverà conferma o meno.si sbilancia pure sul nome di chi potrebbe vincere, ovvero Achille Lauro. Intanto la prima polemica per le esclusioni dei big c’è già stata: Morgan, come ha fatto sapere, non ci sarà ...

