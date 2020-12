Non è vero che «16 componenti del Cda Pfizer hanno rassegnato le dimissioni» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 2 dicembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post secondo cui «16 componenti del CDA Pfizer hanno rassegnato le dimissioni, tutti nel giro di due giorni….». Il riferimento è alla Pfizer, azienda farmaceutica statunitense che, insieme alla BioNTech, ha lavorato ad un vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. La notizia riportata nel post oggetto di analisi non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, e in nessun comunicato della casa farmaceutica. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. È inoltre utile precisare che il consiglio di amministrazione della Pfizer è composto da 12 persone (come si può verificare qui) e non da più di 16 membri. L'articolo <i class="icon custom news



fake icon



sm"></i> ... Leggi su facta.news (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 2 dicembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post secondo cui «16del CDAle, tutti nel giro di due giorni….». Il riferimento è alla, azienda farmaceutica statunitense che, insieme alla BioNTech, ha lavorato ad un vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. La notizia riportata nel post oggetto di analisi non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, e in nessun comunicato della casa farmaceutica. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. È inoltre utile precisare che il consiglio di amministrazione dellaè composto da 12 persone (come si può verificare qui) e non da più di 16 membri. L'articolo ...

pisto_gol : Secondo StrisciaLaNotizia, le mascherine che FCA produce e lo Stato acquista e distribuisce nelle scuole hanno una… - ricpuglisi : Per favore, ditemi che non è vero. Per pietà, ditemelo. Non è possibile che il Governo della Repubblica decida sul… - redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - gIiamanti : no non è vero non l’ho finita, perché tv time da 24 puntate se su pr1me ce ne sono 25? - ronzio96 : @Lucia41194788 NIENTE NON è VERO....FANNO TANTO RIDERE???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Meloni: “Non è vero che non si può votare in tempo di Covid. Gli Usa lo hanno fatto” Affaritaliani.it Rai 3, Franco Di Mare: “Chiudere Cartabianca? Fossi matto. Ma Mauro Corona ha problemi veri con l’alcol”

Il caso Cartabianca continua a far notizia dopo l’esclusione di Mauro Corona ma il direttore di Rai3, Franco Di Mare, ha escluso l’ipotesi di una cancellazione del talk show del martedì sera: “Fossi m ...

O è leggera e ironica, o non è: la lezione libertaria dell'Isola delle Rose

Ebbene sì, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è una storia che poco ha della fantasia e riguarda una vicenda vera e tutta italiana, o meglio “all’italiana”. In quello stesso anno, precisamente ...

Il caso Cartabianca continua a far notizia dopo l’esclusione di Mauro Corona ma il direttore di Rai3, Franco Di Mare, ha escluso l’ipotesi di una cancellazione del talk show del martedì sera: “Fossi m ...Ebbene sì, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è una storia che poco ha della fantasia e riguarda una vicenda vera e tutta italiana, o meglio “all’italiana”. In quello stesso anno, precisamente ...