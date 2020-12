Martina Dell’Ombra prosegue con ‘Chi vuol essere Dpcm – La sfida continua’: “Al vincitore un tampone rapido in gettoni d’argento” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo l’incursione al mercato romano di Testaccio, Martina Dell’Ombra chiude la stagione di ‘Accordi&Disaccordi’ con il suo ormai celebre ‘Chi vuol essere Dpcm’ nella versione ‘La sfida continua’: perché la gente ha invaso i negozi? Dove potranno andare le persone il giorno di Natale? Come funziona il cashback? Chi è il personaggio del 2020? Al vincitore un tampone rapido in gettoni d’argento. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito e app di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo l’incursione al mercato romano di Testaccio,chiude la stagione di ‘Accordi&Disaccordi’ con il suo ormai celebre’ nella versione ‘La: perché la gente ha invaso i negozi? Dove potranno andare le persone il giorno di Natale? Come funziona il cashback? Chi è il personaggio del 2020? Alunin. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito e app di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale ...

