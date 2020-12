Maradona | il corpo non può essere cremato a causa di un test di paternità

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non c’è pace per Diego Armando. A quasi un mese dalla scomparsa del campione argentino, il suonon puòancora. Lo ha stabilito un tribunale in Sud America, stando a quanto riportato dal Clarin. Il motivo è legato a undida eseguire sulla 25enne Magalì Gil. La giovane ha chiesto la prova del Dna perché due anni fa la madre naturale le aveva confidato dila figlia di. Il Pibe de Oro, oltre alle due figlie avute con Claudia Villafane, aveva già riconosciuto altri tre figli: Diego Junior, Jana e Diego Fernando. La decisione del tribunale argentino ha trovato l’opposizione dell’avvocato di, secondo il quale esistono campioni di ...

mauro_crescenzo : Maradona, serve un nuovo test della paternità: stop alla cremazione del corpo - massimopighin : #Maradona: serve nuovo test paternità, stop cremazione corpo - Calcio - ANSA - CalcioWeb : Stop alla cremazione del corpo di #Maradona: necessario un nuovo test di paternità - Notiziedi_it : Maradona, stop cremazione corpo: serve un nuovo test paternità, -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona corpo

Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perchè il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Maradona, l'omaggio ...Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Il campione, morto il mese scorso a 60 anni per un arresto ...