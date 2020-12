Grande Fratello Vip: Filippo Nardi fa una Rivelazione a Tommaso Zorzi! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Grande Fratello Vip: durante un discorso con Tommaso Zorzi, Filippo Nardi ha fatto un’importante Rivelazione sulla data di fine del reality. Ecco che cosa è successo… Al Grande Fratello Vip sono da poco entrati dei nuovi concorrenti. Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini hanno immediatamente cambiato gli equilibri della casa scatenando litigi e non solo. Filippo Nardi, però, ha fatto parlare di sé in particolar modo, sia per quello che ha svelato a Tommaso Zorzi, sia per un aneddoto appartenente al passato. Infatti a Mattino Cinque è stata raccontata una storia molto particolare avvenuta nel 2003 tra Filippo e un noto cantante. Ecco i ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 17 dicembre 2020)Vip: durante un discorso conZorzi,ha fatto un’importantesulla data di fine del reality. Ecco che cosa è successo… AlVip sono da poco entrati dei nuovi concorrenti. Samantha De Grenet,e Sonia Lorenzini hanno immediatamente cambiato gli equilibri della casa scatenando litigi e non solo., però, ha fatto parlare di sé in particolar modo, sia per quello che ha svelato aZorzi, sia per un aneddoto appartenente al passato. Infatti a Mattino Cinque è stata raccontata una storia molto particolare avvenuta nel 2003 trae un noto cantante. Ecco i ...

NicolaPorro : Un portavoce arrivato dal Grande Fratello, un ministro della Sanità che si chiama #Speranza, i banchi a rotelle del… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - davidemaggio : GF Vip 5, Filippo Nardi squallido con la Ruta (e non solo) Video - blublu39 : @xharrysfalls @24McCartney No ama, ha il verificato da quando ha fatto il grande fratello Non capisco come possiate… - MiliziaFiorella : Solo la durso può essere amica con uno schifoso così fuori. Grande Fratello Vip, terrificante 'battuta' sconcia con… -