Giulio Golia | tra i famosi conduttori del programma “Le Iene”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020)nasce a Napoli il 7 giugno del 1970, riconosciuto soprattutto umorismo che lo ha sempre caratterizzato e permesso di arrivare fino a dove è ora. La caratteristica che lo contraddistingue è proprio quella di essere sempre allegro e cercare di far divertire le persone intorno a lui, infatti nella città di Torre Del Greco, diventa animatore e cabarettista nei villaggi turistici. Nel 1990 debutta in televisione per la prima volta e colpisce tutti. Durante il varietà Lo sai l’ultima si diverte a raccontare barzellette. Paolo Bonolis decide di farlo partecipare al suo show Tira e & Molla e nel 1999 partecipa a Chi ha incastrato Peter Pan. Il punto più alto della sua carriera arriva nel 1998 quando inizia a far parte deldi Italia 1 Le, conAlessia Marcuzzi e ...