Georgina Rodriguez, in intimo rosso per natale: è da pazzi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Georgina Rodriguez, si mostra ai fan sexy e provocante più che mai. Ecco cosa troverà Cristiano Ronaldo sotto l’albero di natale Georgina Rodriguez (Instagram)Georgina Rodriguez è una modella spagnola di origine argentina e compagna di Cristiano Ronaldo, molto apprezzata dai tifosi di tutto il mondo per la sua strabiliante bellezza. L’attaccante della Juventus e del Portogallo è molto invidiato per la sua stupenda compagna. La coppia sta insieme da molto tempo e la giovane ragazza ha recentemente passato un mese turbolento e complicato a causa della positività del compagno al Coronavirus. Dopo essersi accertata di non essere anche lei positiva, ha potuto continuare a svolgere il suo lavoro come modella, posando per molti shooting fotografici. Su Mujer ... Leggi su kronic (Di giovedì 17 dicembre 2020), si mostra ai fan sexy e provocante più che mai. Ecco cosa troverà Cristiano Ronaldo sotto l’albero di(Instagram)è una modella spagnola di origine argentina e compagna di Cristiano Ronaldo, molto apprezzata dai tifosi di tutto il mondo per la sua strabiliante bellezza. L’attaccante della Juventus e del Portogallo è molto invidiato per la sua stupenda compagna. La coppia sta insieme da molto tempo e la giovane ragazza ha recentemente passato un mese turbolento e complicato a causa della positività del compagno al Coronavirus. Dopo essersi accertata di non essere anche lei positiva, ha potuto continuare a svolgere il suo lavoro come modella, posando per molti shooting fotografici. Su Mujer ...

MartinaC1203 : RT @blvckgnr: Mamma mia, quanto me la farei Georgina Rodriguez - FraaaGG : RT @blvckgnr: Mamma mia, quanto me la farei Georgina Rodriguez - blvckgnr : Mamma mia, quanto me la farei Georgina Rodriguez - piyuanker12 : RT @liputan6dotcom: Georgina Rodriguez Pakai Lingerie di Sofa, Cristiano Ronaldo : Mamamia - liputan6dotcom : Georgina Rodriguez Pakai Lingerie di Sofa, Cristiano Ronaldo : Mamamia -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Georgina Rodríguez disinibita, il body è sgambatissimo: il dettaglio bollente LettoQuotidiano Georgina Rodríguez disinibita, il body è sgambatissimo: il dettaglio bollente

Ha ottenuto quasi 2 milioni e mezzo di like l’ultima foto postata dalla modella di Buenos Aires, Georgina Rodríguez. La bellissima compagna di Ronaldo è molto attiva sui social, dove è seguita da 22 ...

Leggings-à-porter, i consigli per indossarli come le star: con gli anfibi o i tacchi a spillo

Da Irina Shayk a JLo a Georgina Rodriguez: un capo amato dalle celebrities e ognuna lo interpreta a modo proprio. Rivisitandolo aggiungendo un tocco della propria personalità ...

Ha ottenuto quasi 2 milioni e mezzo di like l’ultima foto postata dalla modella di Buenos Aires, Georgina Rodríguez. La bellissima compagna di Ronaldo è molto attiva sui social, dove è seguita da 22 ...Da Irina Shayk a JLo a Georgina Rodriguez: un capo amato dalle celebrities e ognuna lo interpreta a modo proprio. Rivisitandolo aggiungendo un tocco della propria personalità ...