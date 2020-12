Fiorentina, Commisso ai tifosi: «Momento delicato. Non serve pessimismo» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha ringraziato i tifosi viola attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale della società Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha ringraziato i tifosi viola attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale della società. Le sue parole: «Cari tifosi, amici della Fiorentina, desidero ringraziarvi a nome di tutti noi, mister Prandelli, la squadra e la società, per i continui gesti di affetto e di vicinanza che ci fate arrivare. Sapervi e vedervi vicino ci carica e ci aiuta, soprattutto in questo Momento in cui non possiamo incontrarci di persona allo stadio. Il vostro messaggio è arrivato al cuore e alla testa di tutti noi, questo è quello di cui abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rocco, presidente della, ha ringraziato iviola attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale della società Rocco, presidente della, ha ringraziato iviola attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale della società. Le sue parole: «Cari, amici della, desidero ringraziarvi a nome di tutti noi, mister Prandelli, la squadra e la società, per i continui gesti di affetto e di vicinanza che ci fate arrivare. Sapervi e vedervi vicino ci carica e ci aiuta, soprattutto in questoin cui non possiamo incontrarci di persona allo stadio. Il vostro messaggio è arrivato al cuore e alla testa di tutti noi, questo è quello di cui abbiamo ...

CinqueNews : Fiorentina, Commisso ai tifosi: «Sostegno arrivato a cuore e testa» - Fiorentina_ole : RT @acffiorentina: Rocco Commisso ringrazia i tfosi Viola ?? La lettera del Presidente ?? ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - MCalcioNews : Fiorentina, la lettera di Commisso ai tifosi: 'Grazie per l'affetto e la vicinanza. Per fortuna ci siete voi che am… - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, il presidente Rocco #Commisso ringrazia i tifosi per il supporto - giuorg : RT @acffiorentina: Rocco Commisso ringrazia i tfosi Viola ?? La lettera del Presidente ?? ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina -