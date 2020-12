Finti provini | vere violenze sessuali Un altro predatore dopo Genovese

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Paola Fucilieri Quattro denunce per un sedicente regista: organizzava casting per film inesistenti e poi aggrediva le attrici. È già in carcere A Roma il «regista» si faceva chiamare Alex Bell, a Milano invece per tutti era semplicemente David. Autore di pellicole come «Miele amaro», «Un gioco pericoloso», e infine «La forza dell'amore». Film dai titoli senz'suggestivi che però nessuno ha mai visto e vedrà mai, neanche in sale cinematografiche di quart'ordine, perché in realtà il 48enne Claudio Marini, ciociaro di Frosinone, non solo non ha alcuna familiarità con la macchina da presa e il «ciak si gira» ma, in qualità di responsabile della fantomatica agenzia «Trend Communications» si limitava a organizzare casting completamente fasulli per circondarsi così di giovani che sognavano di diventare attrici. E che poi finivano regolarmente per ...