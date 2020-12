Festival di Sanremo 2021: ecco i 26 Big in gara (Di giovedì 17 dicembre 2020) Amadeus lo dice chiaro e tondo: la musica deve andare avanti e, con lei, anche il Festival di Sanremo, che conferma l’appuntamento per la settantunesima edizione, la «70+1» come ha sottolineato il direttore artistico in conferenza stampa, dal 2 al 6 marzo 2021 su Raiuno. Come di consueto, però, l’annuncio degli artisti che si esibiranno al Teatro Ariston precede di circa due mesi e mezzo la messa in onda, aumentando l’adrenalina e l’attesa intorno all’evento che, specie dopo una pandemia globale, tutti aspettano con trepidazione. Il numero dei participanti passa dai 24 dello scorso anno ai 26 di quello entrante, mettendo in allerta il pubblico che già teme la chiusura delle dirette dopo l’una di notte, ma alimentando allo stesso tempo lo spettro delle voci e la varietà che ogni volta viene richiesta al Festival. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Amadeus lo dice chiaro e tondo: la musica deve andare avanti e, con lei, anche il Festival di Sanremo, che conferma l’appuntamento per la settantunesima edizione, la «70+1» come ha sottolineato il direttore artistico in conferenza stampa, dal 2 al 6 marzo 2021 su Raiuno. Come di consueto, però, l’annuncio degli artisti che si esibiranno al Teatro Ariston precede di circa due mesi e mezzo la messa in onda, aumentando l’adrenalina e l’attesa intorno all’evento che, specie dopo una pandemia globale, tutti aspettano con trepidazione. Il numero dei participanti passa dai 24 dello scorso anno ai 26 di quello entrante, mettendo in allerta il pubblico che già teme la chiusura delle dirette dopo l’una di notte, ma alimentando allo stesso tempo lo spettro delle voci e la varietà che ogni volta viene richiesta al Festival.

RadioItalia : #Sanremo2021: per la prima volta al Festival #Fulminacci con la canzone 'Santa Marinella'. - nicole_plume : RT @krek_x: Ufficiali 26 big a Sanremo. Noi così per tutta la settimana del festival #Sanremo2021 - AlicePenzavalli : Un #Sanremo2021 a forte influenza indie, che strizza l'occhio al pubblico generalista. Can't wait. - 34_liss : RT @RadioItalia: #Sanremo2021: per la prima volta al Festival #Fulminacci con la canzone 'Santa Marinella'. - 34_liss : RT @RadioItalia: #Sanremo2021: in gara al prossimo Festival @willie_peyote con la canzone 'Mai dire mai - La Locura”. -