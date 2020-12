Eni fa causa al Fatto Quotidiano. La nostra solidarietà alla redazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel mondo anglosassone esiste un acronimo, SLAPP, che sta per Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ovvero cause strategiche contro la pubblica partecipazione. Si tratta di cause civili che, seppur spesso basate su accuse infondate, hanno come obiettivo quello di disincentivare la protesta pubblica, colpendo le tasche delle parti chiamate in causa. Cioè uno stratagemma che, creando un precedente molto grave, potrebbe soffocare sul nascere critiche e proteste. Noi di Greenpeace, al pari di tante altre organizzazioni e di tanti coraggiosi cittadini e cittadine che, in ogni angolo del Pianeta, lottano ogni giorno per la tutela della nostra casa comune, conosciamo molto bene questo genere di tattiche utilizzate da alcune grandi multinazionali. Che invece hanno come obiettivo principale quello di continuare a sfruttarlo questo Pianeta, costi quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel mondo anglosassone esiste un acronimo, SLAPP, che sta per Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ovvero cause strategiche contro la pubblica partecipazione. Si tratta di cause civili che, seppur spesso basate su accuse infondate, hanno come obiettivo quello di disincentivare la protesta pubblica, colpendo le tasche delle parti chiamate in. Cioè uno stratagemma che, creando un precedente molto grave, potrebbe soffocare sul nascere critiche e proteste. Noi di Greenpeace, al pari di tante altre organizzazioni e di tanti coraggiosi cittadini e cittadine che, in ogni angolo del Pianeta, lottano ogni giorno per la tutela dellacasa comune, conosciamo molto bene questo genere di tattiche utilizzate da alcune grandi multinazionali. Che invece hanno come obiettivo principale quello di continuare a sfruttarlo questo Pianeta, costi quel ...

fattoquotidiano : In tendenza #EniRicattoQuotidiano: dai gruppi ambientalisti una campagna di sostegno al Fatto Quotidiano dopo la ma… - fffitalia : La libertà di stampa in Italia soccombe alle mire pubblicistiche e di greenwashing di @eni. Solidarietà a… - gioporce : RT @ilfattoblog: Eni usa le sue martellanti comunicazioni per dire bugie e cercare di promuovere i propri piani come “green”. Ma la verità… - zazoomblog : Eni fa causa al Fatto Quotidiano. La nostra solidarietà alla redazione - #causa #Fatto #Quotidiano. #nostra - clikservernet : Eni fa causa al Fatto Quotidiano. La nostra solidarietà alla redazione -

Ultime Notizie dalla rete : Eni causa Eni fa causa al Fatto Quotidiano. La nostra solidarietà alla redazione Il Fatto Quotidiano Ftse Mib ha poca benzina. ENI, Saipem e Telecom buy o sell?

Il petrolio si conferma forte, ma ENI non è riuscito ad accelerare, per quanto abbia recuperato il 20%-30% dai minimi. Nel mese di dicembre il titolo è a +10% e ora è alle prese con l'importante area ...

Laboratorio MORE: da Eni e PoliTo, la sfida di decarbonizzare innovando

Come valorizzare l’energia del mare? Questa è la domanda a cui vuole rispondere il Laboratorio MORE (Marine Offshore Renewable Energy Lab).

Il petrolio si conferma forte, ma ENI non è riuscito ad accelerare, per quanto abbia recuperato il 20%-30% dai minimi. Nel mese di dicembre il titolo è a +10% e ora è alle prese con l'importante area ...Come valorizzare l’energia del mare? Questa è la domanda a cui vuole rispondere il Laboratorio MORE (Marine Offshore Renewable Energy Lab).