Coronavirus, Arcuri “Distribuiremo i vaccini dai più anziani in giù” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dai più anziani in giù, così Distribuiremo le dosi” dei vaccini anti-Covid. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il commissario sanitario all'emergenza Domenico Arcuri. “Con il ministro della Salute e il suo staff – aggiunge – con i miei collaboratori, con migliaia di medici e di infermieri, l'esercito, alcune grandi aziende pubbliche italiane, la comunità scientifica e con il sostegno quotidiano del governo, noi siamo pronti. Non perderemo neanche un minuto e non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. E assicura: “Ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema di distribuzione è già pronto a partire”. “Se le agenzie del farmaco in Italia e in Europa rispetteranno il calendario”, la vaccinazione inizierà “simbolicamente a fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dai piùin giù, cosìle dosi” deianti-Covid. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il commissario sanitario all'emergenza Domenico. “Con il ministro della Salute e il suo staff – aggiunge – con i miei collaboratori, con migliaia di medici e di infermieri, l'esercito, alcune grandi aziende pubbliche italiane, la comunità scientifica e con il sostegno quotidiano del governo, noi siamo pronti. Non perderemo neanche un minuto e non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. E assicura: “Ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema di distribuzione è già pronto a partire”. “Se le agenzie del farmaco in Italia e in Europa rispetteranno il calendario”, la vaccinazione inizierà “simbolicamente a fine ...

CorriereCitta : Coronavirus, Arcuri “Distribuiremo i vaccini dai più anziani in giù” - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Arcuri svela la lista dei primi vaccinati 'Ospedali, anziani, scuole e carceri' - boettoisabella1 : RT @ilgiornale: Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus torna al centro delle polemiche dopo lo scandalo mascherine e quel… - Italpress : Coronavirus, Arcuri “Distribuiremo le dosi di vaccini dai più anziani in giù” - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Azzolina chiede corsia preferenziale per test rapidi a scuola. Ma già da mesi sono ufficialme… -