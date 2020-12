CDP, intesa con Università Pisa per interventi di edilizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Università di Pisa hanno siglato un protocollo d’intesa per l’edilizia universitaria finalizzato a rafforzare la collaborazione nell’ambito di un programma di sette interventi infrastrutturali per un investimento complessivo di oltre 120 milioni. In questo ambito, CDP fornirà per la prima volta al mondo dell’Università attività di consulenza tecnico-amministrativa per accelerare la realizzazione degli interventi programmati in un’ottica di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse. In linea con il suo piano industriale 2019-2021, Cassa Depositi e Prestiti affiancherà l’Università di Pisa nelle varie fasi dell’iter progettuale, procedurale e amministrativo degli interventi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti edihanno siglato un protocollo d’per l’universitaria finalizzato a rafforzare la collaborazione nell’ambito di un programma di setteinfrastrutturali per un investimento complessivo di oltre 120 milioni. In questo ambito, CDP fornirà per la prima volta al mondo dell’attività di consulenza tecnico-amministrativa per accelerare la realizzazione degliprogrammati in un’ottica di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse. In linea con il suo piano industriale 2019-2021, Cassa Depositi e Prestiti affiancherà l’dinelle varie fasi dell’iter progettuale, procedurale e amministrativo degli...

