Calciomercato Juve, un bianconero fa saltare un maxi affare (Di giovedì 17 dicembre 2020) Calciomercato Juve, spunta un clamoroso retroscena: così un bianconero ha fatto saltare un maxi affare per il Ds Fabio Paratici. Super Federico Chiesa ieri all’Allianz Stadium. Ma la perla del talento ligure, purtroppo per i bianconeri, non è bastata a una Juventus ancora in affanno e che perde ulteriore terreno in classifica. Il pareggio contro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020), spunta un clamoroso retroscena: così unha fattounper il Ds Fabio Paratici. Super Federico Chiesa ieri all’Allianz Stadium. Ma la perla del talento ligure, purtroppo per i bianconeri, non è bastata a unantus ancora in affanno e che perde ulteriore terreno in classifica. Il pareggio contro L'articolo proviene da Inews.it.

