Boccia Contro il Natale Insieme | Troppi Contagi | Ognuno Deve Stare a Casa Propria

Leggi su youreduaction

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesco, Ministro per gli Affari Regionali, è per unsobrio e rispettoso delle misureil Covid-19. “Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarità. Dovremo passare il” afferma. “L’indice rt è sceso e probabilmente scenderà ancora ma non basta perché abbiamo