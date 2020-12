Bettarini: “Da quando Signorini mi ha “bollato” non mi hanno più chiamato a commentare il calcio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefano Bettarini ha raccontato in un'intervista a Oggi tutto il suo disappunto per la sua squalifica dal Grande Fratello Vip. L'ex calciatore ha parlato di pretesto (la bestemmia) per buttarlo fuori. caption id="attachment 106931" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionI concorrenti squalificati perdono automaticamente tutti i soldi del contratto: "Certo, un bel risparmio, no? E va detto che io ho fatto 3 giorni di GF ma che per entrare sono stato 21 giorni in una stanza d'albergo di 3 metri per 4 in quarantena. Mi lasciavano il vassoio del cibo fuori. Come se non bastasse, da quando Signorini mi ha "bollato" non sono più stato chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro".caption id="attachment 103841" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Oggi) ... Leggi su golssip (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefanoha raccontato in un'intervista a Oggi tutto il suo disappunto per la sua squalifica dal Grande Fratello Vip. L'ex calciatore ha parlato di pretesto (la bestemmia) per buttarlo fuori. caption id="attachment 106931" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionI concorrenti squalificati perdono automaticamente tutti i soldi del contratto: "Certo, un bel risparmio, no? E va detto che io ho fatto 3 giorni di GF ma che per entrare sono stato 21 giorni in una stanza d'albergo di 3 metri per 4 in quarantena. Mi lasciavano il vassoio del cibo fuori. Come se non bastasse, dami ha "" non sono più statoa fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro".caption id="attachment 103841" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Oggi) ...

yslkendaII : raga ma vi ricordate quando squalificarono bettarini e dayane “adesso mi sento più tranquilla” gli autori sembrano… - indisguise_a : Pensate che come concorrente Dayane non mi piaceva per niente e la volevo fuori il prima possibile, l'ho presa a cu… - Francy23081990 : @tina_lupo @Lacinella1 @Parpiglia Si è reso conto quando gliel'hanno detto e a chiesto scusa perché non poteva fare… - sheneedsjawaad : @avonbusker Quando è uscito bettarini non lo hanno annullato perché lui non era coinvolto nella nomination - v4l3ria1 : @Nakashimahime Anche se dovessero squalificare Nardi, non dovrebbe interferire con il televoto perché non è in nomi… -