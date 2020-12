Arcuri Distribuiremo i vaccini anti-Covid dai più anziani in giù (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Dai piu' anziani in giu', cosi' Distribuiremo le dosi" dei vaccini anti-Covid. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il commissario sanitario all'emergenza Domenico Arcuri,. "Con il ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Dai piu'in giu', cosi'le dosi" dei. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il commissario sanitario all'emergenza Domenico,. "Con il ...

Con l'ok di Ema e Aif prima vaccinazioni in Italia dal 27 dicembre

È quanto si apprende a seguito di una riunione di questa mattina tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri ...

