Antonio Lorenzon | che fine ha fatto il vincitore di Masterchef 9

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Giovedì 17 dicembre ha inizio su Sky la nuova edizione diItalia, ma chehal’ultimodel programmavinceItalia 9. Fonte: InstagramPronti, fornelli e via! Questa sera ha inizio la nuova edizione diItalia, l’amatissimo programma Sky di cuochi amatoriali che ambiscono a diventare veri e propri chef. Oltre ai nuovi concorrenti, protagonisti di10 saranno come sempre i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ma se nel frattempo vi state chiedendo chehal’ultimodel programma...

Pino__Merola : Antonio Lorenzon, cosa fa oggi il vincitore di MasterChef 2020 - SkyTG24 : Antonio Lorenzon, cosa fa oggi il vincitore di MasterChef 2020 - Andrea_Lorenzon : @p__antonio Uno dei trick più spettacolari... - Andrea_Lorenzon : @p__antonio Solite cavallette imbecilli.... - NandoPiscopo1 : @Andrea_Lorenzon @p__antonio @GreenMidnight1 @WaltWhite2016 Dipende da quanto e come sono coperti in quel settore di campo -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Lorenzon

Chi ha vinto Masterchef 9? Al via dal 17 dicembre la decima edizione del cooking show di successo, ma ricordiamo chi è stato l'ultimo vincitore ...In attesa che si alzi il sipario sull'edizione numero dieci del talent culinario di Sky (in onda a partire da giovedì 17 su Sky Uno), l'intervista al vincitore della trascorsa stagione In attesa che i ...