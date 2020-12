Amici 20, Giulia ‘dimentica’ Sebastian e si avvicina particolarmente a Sangiovanni (video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel talent show di Canale Cinque, Amici di Maria De Filippi, si sa, non viene dato solo spazio al talento dei concorrenti del programma. In questi venti anni, infatti, sono stati anche diversi gli amori che sono sbocciati tra i banchi di scuola: Elodie e Lele e quello più famoso tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Giusto per citarne due come esempio. E poco importa se entrambi sono terminati una volta finito il programma. Il pubblico si è emozionato nel veder nascere un sentimento. Amici 20, Giulia e Sangiovanni sempre più vicini. La ballerina si confessa con il professionista Simone: “mi ha messo il braccio intorno al collo” In questa edizione di Amici 20 abbiamo già assistito a un forte avvicinamento tra la ballerina Martina e il cantante Aka7even. I due, però, non sembrano i ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel talent show di Canale Cinque,di Maria De Filippi, si sa, non viene dato solo spazio al talento dei concorrenti del programma. In questi venti anni, infatti, sono stati anche diversi gli amori che sono sbocciati tra i banchi di scuola: Elodie e Lele e quello più famoso tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Giusto per citarne due come esempio. E poco importa se entrambi sono terminati una volta finito il programma. Il pubblico si è emozionato nel veder nascere un sentimento.20,sempre più vicini. La ballerina si confessa con il professionista Simone: “mi ha messo il braccio intorno al collo” In questa edizione di20 abbiamo già assistito a un fortemento tra la ballerina Martina e il cantante Aka7even. I due, però, non sembrano i ...

Sognatrice02 : RT @itss_ele: Che pesantezza eddai. Giulia è ad Amici per ballare ed è quello che sta facendo e lo fa anche bene, tutto il resto è un di pi… - tuttopuntotv : Amici 20, Giulia ‘dimentica’ Sebastian e si avvicina particolarmente a Sangiovanni (video) #amici20 - SimonaParisi11 : #preemie vi dico io cosa,serve ora ...per Giulia. Urla che dicano non avere paura...sii felice. Aereo se insieme va… - itss_ele : Che pesantezza eddai. Giulia è ad Amici per ballare ed è quello che sta facendo e lo fa anche bene, tutto il resto… - CHENBAE45959461 : RT @montecarlier: Post di apprezzamento Giulia! Ha parlato e fatto parlare Pier della sua situazione/sentimenti. Lo fa ridere. È l’unica c… -