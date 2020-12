A Firenze nel weekend scattano i sensi unici pedonali

Leggi su dire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) FIRENZE – Il prossimo sarà un fine settimana “da bollino nero”. Dopo la ‘cartolina’ dello scorso fine settimana scattata nelle città italiane, con il rischio che il covid torni a correre troppo forte tra le calche pre-natalizie, nel centro di Firenze scatteranno i sensi unici pedonali ‘nelle arterie’ dello shopping. Ma anche il divieto di stazionamento (che non varrà per chi è in coda in attesa di entrare nei negozi) e di consumo di alcolici nelle piazze ‘calde’. Nelle stesse aree, cioè, interessate dal provvedimento sulla movida dello scorso ottobre: piazza Santo Spirito, sant’Ambrogio e piazza della Repubblica. Le strade interessate dal senso unico, invece, saranno via Calzaiuoli, via Calimala, via Tornabuoni, via Pietrapiana. Mentre in via Gioberti sarà consentito circolare liberamente, perché pedonalizzata. Entrambe le misure si attiveranno sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20. I provvedimenti saranno contenuti in un’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, condivisa con il prefetto Alessandra Guidi, questura e municipale, come annuncia il primo cittadino nel corso dei tradizionali auguri di Natale alla stampa locale.