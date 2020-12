Zona rossa? Vertice con Conte alle 12 E timori sul rientro delle scuole superiori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Riunione alle 12 per decidere i ritocchi per le feste. Due ipotesi: una Zona rossa per tutta l’Italia, «qualche ritocchino» come anticipato dal premier Conti. Dubbi anche sulla rientro a scuola degli studenti delle superiori per il 7 gennaio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Riunione12 per decidere i ritocchi per le feste. Due ipotesi: unaper tutta l’Italia, «qualche ritocchino» come anticipato dal premier Conti. Dubbi anche sullaa scuola degli studentiper il 7 gennaio.

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - TgLa7 : #Covid: Londra torna zona rossa da mercoledi'. Annuncio ministro dopo ripresa casi. Richiudono pub e ristoranti - Enki2270 : RT @Bluefidel47: Il CTS spinge per una zona rossa in Italia per tutte le feste di Natale Quasi tutti i governi mondiali ,non capendo null… - alessio_88 : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: il parere degli scienziati è un caso -