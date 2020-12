Un fronte trasversale per l'Italia in zona rossa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è un fronte trasversale, tra Governo e presidenti di regione, che vuole portare l’Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. È l’indicazione fornita dal governo alle regioni nell’incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. Il ministro Speranza, secondo quanto viene riferito, ha ricordato come nelle regioni che sono entrate in zona rossa ci sono stati significativi risultati, mentre gli altri territori in zona gialla hanno sofferto maggiormente. Troppo pericoloso - questo il ragionamento di Speranza e di Boccia - tenere aperti nelle festività natalizie. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è detto d’accordo, mentre alcune regioni come la Toscana hanno frenato. Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è un, tra Governo e presidenti di regione, che vuole portare l’indal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. È l’indicazione fornita dal governo alle regioni nell’incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. Il ministro Speranza, secondo quanto viene riferito, ha ricordato come nelle regioni che sono entrate inci sono stati significativi risultati, mentre gli altri territori ingialla hanno sofferto maggiormente. Troppo pericoloso - questo il ragionamento di Speranza e di Boccia - tenere aperti nelle festività natalizie. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è detto d’accordo, mentre alcune regioni come la Toscana hanno frenato. Ma ...

I ministri Speranza e Boccia, ma anche i governatori, da Zaia a Zingaretti, per il lockdown dalla Vigilia alla Befana

