Tutta l'Italia va verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. E' l'indicazione fornita dal Governo alle Regioni nell'incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. Il ministro Speranza, secondo quanto viene riferito, ha ricordato come nelle Regioni entrate in zona rossa ci sono stati significativi risultati, mentre gli altri territori in zona gialla hanno sofferto maggiormente. Troppo pericoloso - questo il ragionamento di Speranza e di Boccia - restare aperti nelle festività natalizie. Il presidente della Regione Veneto Zaia si è detto d'accordo, mentre alcune Regioni come la Toscana hanno frenato. Ma diversi governatori hanno sottolineato - sempre secondo quanto viene riferito - che c'è il pericolo anche di questo weekend, ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI -inrossa dal 24al 7per mettere il Paese in sicurezza. E' l'indicazione fornita dal Governo alle Regioni nell'incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. Il ministro Speranza, secondo quanto viene riferito, ha ricordato come nelle Regioni entrate inrossa ci sono stati significativi risultati, mentre gli altri territori ingialla hanno sofferto maggiormente. Troppo pericoloso - questo il ragionamento di Speranza e di Boccia - restare aperti nelle festività natalizie. Il presidente della Regione Veneto Zaia si è detto d'accordo, mentre alcune Regioni come la Toscana hanno frenato. Ma diversi governatori hanno sottolineato - sempre secondo quanto viene riferito - che c'è il pericolo anche di questo weekend, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutta Italia Crisanti: «La scelta migliore? Zona rossa in tutta Italia» Giornale di Brescia Milano: 4mila persone in coda davanti a Pane Quotidiano per ritirare un pasto

Ressa per i regali di Natale al Pane Quotidiano, in viale Toscana a Milano, e lunghissime code per accappararsi il proprio pacco. Ma questa volta, non si tratta di una ressa per lo sfrenato shopping..

Masterchef si rinnova, ma la cucina resta "un atto di speranza"

Fuochi accesi, mestoli lucidi e grembiuli ben allacciati. Sfoderate i vostri libri di cucina e tenete gli occhi aperti per scovare i “mappazzoni”: domani parte la decima stagione di Masterchef, il tal ...

