Tom Cruise ha urlato sul set di «Mission: Impossible 7»: «Rispettate le norme anti-Covid o vi licenzio» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La furia di Tom Cruise si è scatenata contro la propria troupe. «Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, brutti stron*i. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati», ha urlato l'attore e produttore allo staff tecnico di Mission: Impossible 7, colpevole di aver ignorato le misure anti-Covid durante le riprese del film. Cruise, il cui sfogo è stato registrato in un audio poi pubblicato online dal Sun, se l'è presa con membri della troupe rimasti anonimi, minacciando licenziamenti a catena.

