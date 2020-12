Space Jam: New Legends e Xbox lanciano un concorso per creare un videogame arcade (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa dell'arrivo nelle sale di Space Jam: Legends si svolgerà un contest, in collaborazione con Xbox, con lo scopo di creare un videogame arcade. Xbox e Warner Bros. Pictures collaboreranno in occasione di un concorso dedicato all'atteso film Space Jam: New Legends, in arrivo nelle sale nel 2021, e che prevede la creazione di un videogioco arcade. La partnership permetterà a chi ha più di 14 anni, fino al 31 dicembre, di dare spazio alla propria creatività e dare spazio a un'idea originale ispirata al progetto cinematografico. Per partecipare al contest è necessario consultare il sito web dedicato, leggere il Regolamento, scegliere un'immagine rappresentativa e descrivere la propria idea in meno di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa dell'arrivo nelle sale diJam:si svolgerà un contest, in collaborazione con, con lo scopo diune Warner Bros. Pictures collaboreranno in occasione di undedicato all'atteso filmJam: New, in arrivo nelle sale nel 2021, e che prevede la creazione di un videogioco. La partnership permetterà a chi ha più di 14 anni, fino al 31 dicembre, di dare spazio alla propria creatività e dare spazio a un'idea originale ispirata al progetto cinematografico. Per partecipare al contest è necessario consultare il sito web dedicato, leggere il Regolamento, scegliere un'immagine rappresentativa e descrivere la propria idea in meno di ...

