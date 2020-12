Secondo la Bce, ancora estrema prudenza per i dividendi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Bce “chiede alle banche di evitare o limitare la distribuzione di dividendi fino al 30 settembre 2021”, con un limite fissato al 15% degli utili cumulati 2019-2020 e di un massimo di 20 punti base di capitale Cet1 estrema prudenza Il Consiglio di Vigilanza della Bce ha ribadito alle banche la raccomandazione di estrema prudenza, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Bce “chiede alle banche di evitare o limitare la distribuzione difino al 30 settembre 2021”, con un limite fissato al 15% degli utili cumulati 2019-2020 e di un massimo di 20 punti base di capitale Cet1Il Consiglio di Vigilanza della Bce ha ribadito alle banche la raccomandazione di

GianluigiRaimon : Banche e rispamio gestito: ecco l’impatto sui dividendi dopo la Bce secondo Equita: - Lia72776786 : @conteDartagnan Guarda che #Bce acquista solo titoli secondari, non quelli nuovi secondo me?? - Gnp74 : @dadapaky @GiorgiaMeloni @FratellidItalia perché, secondo te, il contante non ha un costo? chi stampa banconote e c… - andreaugolini90 : @guado77 Guado ho letto proiezioni analisti su titoli di Stato. È possibile secondo te che a fine 2021 BCE avrà 43% del Bund e 40% dei BTP? - haps_per : RT @LucianoBarraCar: Neppure GER, secondo EUCO potrebbe accedere alla linea di credito precauzionale nel 2022; ma perché dovrebbe? L'Italia… -