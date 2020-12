Sanremo: all’Ariston, con pubblico e la prima settimana di marzo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con il pubblico, al Teatro Ariston e la prima settimana di marzo. Al momento la Rai, l'amministrazione di Sanremo e il conduttore e direttore artistico Amadeus lavorano per assicurare il Festival di Sanremo come da tradizione. Sarà la prima settimana di marzo, ha confermato il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri. "Siamo già proiettati per affrontare questa nuova edizione; sarà una grande occasione, per la città di Sanremo e per tutta Italia, per ripartire".Anche Amadeus, giunto alla seconda conduzione della kermesse musicale più importante d'Italia, conferma: con il pubblico o non sarà Sanremo. "Sanremo non può esser fatto in situazione covid perché ci ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con il, al Teatro Ariston e ladi. Al momento la Rai, l'amministrazione die il conduttore e direttore artistico Amadeus lavorano per assicurare il Festival dicome da tradizione. Sarà ladi, ha confermato il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri. "Siamo già proiettati per affrontare questa nuova edizione; sarà una grande occasione, per la città die per tutta Italia, per ripartire".Anche Amadeus, giunto alla seconda conduzione della kermesse musicale più importante d'Italia, conferma: con ilo non sarà. "non può esser fatto in situazione covid perché ci ...

