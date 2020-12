Prêt-à-porter: che cos’è? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Che cosa si intende quando si parla di Prêt-à-porter? A quali abiti, accessori o stili nella moda fa riferimento questo termine? Origini e storia Prêt-à-porter Quando parliamo di Prêt-à-porter stiamo usando una parola francese traducibile come “pronto da portare“. Si tratta, quindi, di quella moda pronta ad essere indossata, veloce e al passo con i ritmi frenetici di tutti i giorni. Il pronto moda è l’esatto opposto dell’alta moda, chiamata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Che cosa si intende quando si parla di-à-? A quali abiti, accessori o stili nella moda fa riferimento questo termine? Origini e storia-à-Quando parliamo di-à-stiamo usando una parola francese traducibile come “pronto da portare“. Si tratta, quindi, di quella moda pronta ad essere indossata, veloce e al passo con i ritmi frenetici di tutti i giorni. Il pronto moda è l’esatto opposto dell’alta moda, chiamata Articolo completo: dal blog SoloDonna

DonnaGlamour : Maglieria pret-a-porter: i capi in lana e cashmere di cui non potremo fare a meno - _malina_ : @mafedebaggis @granmartello @hutck --> vada bene a me. è un po' come i il prêt-à-porter, possiamo avere la stessa t… - Luciana12827144 : @Adnkronos Ecco la nuova collezione pret a porter Pandemia stagione 2021/2022 il colore di tendenza sarà vaccino??????… - Luciana12827144 : Variegati all'amarena-collezione pret a porter di Pandemie 2021/2022 il colore vaccino sarà quello che andrà per la… - pizzi_cristina : RT @Luciana12827144: Pandemie pret a porter 2021/2022 la nuova collezione ?? -