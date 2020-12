Perché dovresti sempre andare a letto prima di mezzanotte? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una buona dormita, durante le ore notturne, può fare in modo che il nostro organismo reagisca meglio riguardo a molti fattori. Questo perchè durante le ore in cui riposiamo, il nostro corpo e la nostra mente si rilassano così tanto da rimettere tutto in funzione al meglio prima del risveglio. Sia la digestione che ad esempio lo stato d’animo, nel momento in cui si riesce a dormire le ore necessarie, saranno sicuramente di livello migliore. Inoltre dormire, aiuta il corpo ad eliminare lo stress accumulato durante l’arco della giornata, dando modo all’organismo di recuperare le energie perse e ricaricarsi al meglio. Foto: pixabay/Tumisu Secondo gli esperti, le giuste ore di sonno dovrebbero essere almeno otto, ma ovviamente questo cambia da persona a persona. Infatti c’è chi ha bisogno di più ore e chi meno, per sentirsi pronto ad affrontare una nuova giornata. Ma ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una buona dormita, durante le ore notturne, può fare in modo che il nostro organismo reagisca meglio riguardo a molti fattori. Questo perchè durante le ore in cui riposiamo, il nostro corpo e la nostra mente si rilassano così tanto da rimettere tutto in funzione al megliodel risveglio. Sia la digestione che ad esempio lo stato d’animo, nel momento in cui si riesce a dormire le ore necessarie, saranno sicuramente di livello migliore. Inoltre dormire, aiuta il corpo ad eliminare lo stress accumulato durante l’arco della giornata, dando modo all’organismo di recuperare le energie perse e ricaricarsi al meglio. Foto: pixabay/Tumisu Secondo gli esperti, le giuste ore di sonno dovrebbero essere almeno otto, ma ovviamente questo cambia da persona a persona. Infatti c’è chi ha bisogno di più ore e chi meno, per sentirsi pronto ad affrontare una nuova giornata. Ma ...

