Nel cielo di fine 2020 torna a brillare la "Stella di Natale": non accadeva da 800 anni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A fine 2020 torna a brillare nel cielo la "Stella di Natale": non accadeva da 800 anni. Secondo quanto riportato da Forbes, il fenomeno sarà visibile per tutto il mese e in particolare il 21 dicembre, in concomitanza col solstizio d'inverno. Quel giorno, infatti, si verificherà l'allineamento tra Giove e Saturno. Non si tratterà perciò della comparsa di una cometa propriamente detta: l'apparente avvicinamento tra i due pianeti darà vita a un unico punto super luminoso nel cielo detto, appunto, "Stella di Natale". Si tratta di un fenomeno astronomico di estrema rarità. Forbes spiega che la congiunzione tra Saturno e Giove si verifica una volta ogni 20 anni, ma quella ...

