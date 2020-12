Mes: Conte, 'ultimatum Iv? Sbagliato il prendere o lasciare' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Porre condizioni da prendere o lasciare sarebbe Sbagliato nel merito, vuol dire che non si può collaborare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di 'Accordi e disaccordi', in onda stasera sul Nove, a proposito della richiesta di Iv di prendere il Mes sanitario. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Porre condizioni dasarebbenel merito, vuol dire che non si può collaborare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, nel corso della registrazione della puntata di 'Accordi e disaccordi', in onda stasera sul Nove, a proposito della richiesta di Iv diil Mes sanitario.

