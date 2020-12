Lizzie McGuire reboot è stato cancellato, Hilary Duff: “Sogno in frantumi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'attrice annuncia che l'uscita della nuova serie tv, che avrebbe dovuto permettere ai fan di scoprire cosa è accaduto in questi anni a Lizzie e agli altri personaggi, è stata annullata L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'attrice annuncia che l'uscita della nuova serie tv, che avrebbe dovuto permettere ai fan di scoprire cosa è accaduto in questi anni ae agli altri personaggi, è stata annullata L'articolo proviene da Gossip e Tv.

fabsworldx : Nessuno: Io che piango con sottofondo “hey now hey now this is what dreams are made of” perché non ci sarà il Reb… - TelefilmSpoiler : LIZZIE MCGUIRE news: Novità sul reboot di #LizzieMcguire - fabsworldx : MA PECHÉ É STATO CANCELLATO IL REVIVAL DI LIZZIE MCGUIRE, CHI DEVO DENUNCIARE - LComelloAIOFC : Lizzie McGuire e Hilary Duff = unico vero motivo per cui avrei pagato per Disney Plus ?? alzi la mano chi, come me… - ninakreuz : Come se questo 2020 non avesse fatto schifo abbastanza, segnalo la cancellazione del reboot di Lizzie McGuire. -