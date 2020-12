L’Eredità, Massimo Cannoletta rischia ma torna campione: il finale inatteso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Eredità, Massimo Cannoletta continua a stupire il pubblico. Dopo aver vinto al Triello è tornato campione. È riuscito a vincere alla ghigliottina? Fonte foto: FacebookImpossibile non appassionarsi alla storia di Massimo Cannoletta a L’Eredità, il game show di Rai Uno, condotto magistralmente da Flavio Insinna. Un uomo che ha battuto ogni record: mai si era visto nella trasmissione qualcuno capace di partecipare a più di 30 puntate con 252.000 euro di premi vinti. Se lunedì Massimo incredibilmente era stato eliminato al Triello, nella puntata di ieri martedì 15 dicembre, è tornato per sfidare gli altri concorrenti che erano: Alessandra, Marco, Barbara, Giovanni, Carlo ed Alessio. Al gioco che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)continua a stupire il pubblico. Dopo aver vinto al Triello èto. È riuscito a vincere alla ghigliottina? Fonte foto: FacebookImpossibile non appassionarsi alla storia di, il game show di Rai Uno, condotto magistralmente da Flavio Insinna. Un uomo che ha battuto ogni record: mai si era visto nella trasmissione qualcuno capace di partecipare a più di 30 puntate con 252.000 euro di premi vinti. Se lunedìincredibilmente era stato eliminato al Triello, nella puntata di ieri martedì 15 dicembre, èto per sfidare gli altri concorrenti che erano: Alessandra, Marco, Barbara, Giovanni, Carlo ed Alessio. Al gioco che ...

