Italo | sempre agito in pieno rispetto norme a tutela consumatori

(Teleborsa) – In merito alla richiesta di informazioni ricevuta nella giornata di ieri dall'Antitrust e avente ad oggetto il presunto aumento dei prezzi registrati nel periodo natalizio, Italo in una nota "conferma di aver, come sempre, agito nel pieno rispetto delle norme a tutela dei consumatori e del mercato". "L'azienda – si legge – società interamente privata, a causa della seconda ondata di contagi e dei conseguenti provvedimenti emanati dal Governo, si è vista costretta ancora una volta, in un anno straordinario come quello in corso, a ridurre la propria offerta commerciale a 8 servizi giornalieri da fine ottobre a fronte di un calo della domanda che ha raggiunto picchi di oltre il 90%.

