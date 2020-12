Gollini: «Primo rigore parato? È stato bello farlo contro il giocatore più forte di tutti i tempi» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ha parlato dopo il pareggio con la Juve e il rigore parato a Ronaldo Ai microfoni di Sky Sport, Pierluigi Gollini ha parlato dopo Juve-Atalanta. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PALLONATA IN FACCIA DA MORATA – «Quando si dice ‘Metterci la faccia’. Fa parte del mio ruolo: per fare il portiere ci vogliono gli attributi. Li ho messi io, lo ha fatto la squadra. Dobbiamo continuare così». rigore SU RONALDO – «Ci ho messo tanto a parare il Primo, è stato bello farlo stasera contro il giocatore più forte di tutti i tempi. Era un po’ che li calciava dall’altra, mi sentivo che avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pierluigi, portiere dell’Atalanta, ha parlato dopo il pareggio con la Juve e ila Ronaldo Ai microfoni di Sky Sport, Pierluigiha parlato dopo Juve-Atalanta. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PALLONATA IN FACCIA DA MORATA – «Quando si dice ‘Metterci la faccia’. Fa parte del mio ruolo: per fare il portiere ci vogliono gli attributi. Li ho messi io, lo ha fatto la squadra. Dobbiamo continuare così».SU RONALDO – «Ci ho messo tanto a parare il, èstaserailpiùdi. Era un po’ che li calciava dall’altra, mi sentivo che avrebbe ...

