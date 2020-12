Gli italiani non vogliono fare il vaccino? Una bufala. Ma non deve essere obbligatorio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per la metà degli italiani il vaccino anti Covid-19 non deve essere obbligatorio ma una libera scelta dei singoli cittadini. Eppure, l’atteggiamento verso il vaccino non è negativo, visto che otto italiani su dieci sono intenzionati a farlo. Anche se oltre la metà dei favorevoli, piuttosto che farlo subito, preferirebbe aspettare qualche mese. Resta uno zoccolo duro del 19% che non farebbe in ogni caso il vaccino. È quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos. vaccino, per il 53% deve essere una libera scelta Alla domanda sulla obbligatorietà o facoltatività, il 53% del campione risponde che il vaccino debba essere una libera scelta; il 37% ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per la metà degliilanti Covid-19 nonma una libera scelta dei singoli cittadini. Eppure, l’atteggiamento verso ilnon è negativo, visto che ottosu dieci sono intenzionati a farlo. Anche se oltre la metà dei favorevoli, piuttosto che farlo subito, preferirebbe aspettare qualche mese. Resta uno zoccolo duro del 19% che nonbbe in ogni caso il. È quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos., per il 53%una libera scelta Alla domanda sulla obbligatorietà o facoltatività, il 53% del campione risponde che ildebbauna libera scelta; il 37% ...

