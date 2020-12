Generali sigla jv con Accenture per accelerare digitalizzazione

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) –hanno annunciato oggi la creazione di una joint-venture perla strategia di innovazione edel gruppo assicurartivo, attraverso l’adozione di un nuovo modello basato sul Cloud e l’implementazione di tecnologie come intelligenza artificiale e big data.parteciperà con una una quota azionaria minoritaria e metterà a disposizione di GOSP – Group Operations Service Platform, un team di risorse dedicate, con know-specifico di trasformazione, change management e innovazione. Tale sistema realizzerà progetti e soluzioni volti adladei processi aziendali e a migliorare la collaborazione all’interno dei diversi ambiti del Gruppo. Ciò permetterà di conseguire importanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Generali sigla

Il Messaggero

(Teleborsa) – Generali e Accenture hanno annunciato oggi la creazione di una joint-venture per accelerare la strategia di innovazione e digitalizzazione del gruppo assicurartivo, attraverso l’adozione ...Cosa è Conio? Conio, la startup con cui Banca Generali ha siglato un accordo per lo sviluppo dei servizi crypto, è uno dei primissioni wallet di Bitcoin ad essere stati sviluppati in Italia. Molto ...